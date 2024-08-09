Алиев высказался об оборонном сотрудничестве со странами Центральной Азии

Алиев высказался за оборонное сотрудничество со странами Центральной Азии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о необходимости укрепления сотрудничества со странами Центральной Азии в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большего укрепления сотрудничества между странами в сфере обороны и безопасности.

Президент особо подчеркнул проведенные в Казахстане международные оперативно-тактические учения «Бірлестік-2024», в которых принял участие и Азербайджан. Алиев добавил, что показателем развития отношений в оборонной сфере также является обучение курсантов из стран Центральной Азии в военных учебных заведениях Азербайджана.