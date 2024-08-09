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11:48, 9 августа 2024Бывший СССР

Киргизия призвала страны Центральной Азии поддержать ее кандидатуру в члены Совбеза ООН

Жапаров призвал поддержать кандидатуру Киргизии в члены Совбеза ООН

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Киргизии Садыр Жапаров призывал страны Центральноазиатского региона поддержать кандидатуру республики в непостоянные члены Совета безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Президент напомнил, что республика является кандидатом в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы и призвал поддержать ее кандидатуру на выборах, которые состоятся в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2026 года в Нью-Йорке

«Все разногласия в современном мире необходимо решать исключительно мирным путем за столом переговоров. Для Кыргызстана мир и стабильность в Афганистане является одним из приоритетных и ключевых условий в системе региональной безопасности», — сказал он.

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      Илья Таксюр
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