Киргизия призвала страны Центральной Азии поддержать ее кандидатуру в члены Совбеза ООН

Жапаров призвал поддержать кандидатуру Киргизии в члены Совбеза ООН

Президент Киргизии Садыр Жапаров призывал страны Центральноазиатского региона поддержать кандидатуру республики в непостоянные члены Совета безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Президент напомнил, что республика является кандидатом в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы и призвал поддержать ее кандидатуру на выборах, которые состоятся в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 2026 года в Нью-Йорке

«Все разногласия в современном мире необходимо решать исключительно мирным путем за столом переговоров. Для Кыргызстана мир и стабильность в Афганистане является одним из приоритетных и ключевых условий в системе региональной безопасности», — сказал он.