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14:38, 5 августа 2024Бывший СССР

Киргизия рассказала об угрозах ЕС по поводу санкций против России

Глава МИД Киргизии Кулубаев: ЕС предупреждает о нарушении санкций против РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Евросоюз (ЕС) продолжает предупреждать Бишкек по поводу недопустимости нарушения европейских санкций против России. Об угрозах Брюсселя рассказал глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев, передает ТАСС.

«[ЕС] предупреждают, чтобы мы не нарушали санкции [против Москвы]», — рассказал руководитель дипломатического ведомства о визите представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в киргизскую столицу.

Кулубаев отметил, что в основном стороны обсуждали реализацию дорожной карты двустороннего сотрудничества.

1 августа с Боррелем также встретился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Отмечается, что политики обсуждали вопросы сотрудничества между Астаной и Брюсселем.

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      Глеб Палехов
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