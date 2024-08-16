Раненый участник СВО сбежал из больницы на костылях и пропал

Участник СВО сбежал на костылях из больницы в Ростовской области и пропал

В Ростовской области раненый участник специальной военной операции (СВО) сбежал из больницы и пропал. Об этом сообщает сетевое издание «Ростов-на-Дону Онлайн».

По информации издания, военнослужащий покинул лечебное учреждение за день до выписки. Он передвигался на костылях. Найти бойца не могут уже две недели.

Источник издания сообщает, что после побега мужчина заходил домой. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Поскольку начальство не в курсе, где находится боец, ему грозит уголовная ответственность, подчеркнул собеседник.

Ранее в Калининградской области другой участник СВО ушел домой из госпиталя. Мужчина пояснил, что устал от лечения. К этому, по его словам, привела нехватка медперсонала.