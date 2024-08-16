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18:42, 16 августа 2024Путешествия

Раскрыты планы российских путешественников на последний день лета

«Туту»: россияне выбрали для путешествия в последний день лета родную страну

Фото: Damir Yakupov / Unsplash

Большинство россиян выбрали для путешествия в последний день лета родную страну. Планы соотечественников на 31 августа раскрыли эксперты сервиса путешествий «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по данным на 16 августа, 85 процентов купленных авиабилетов приходятся на Россию, как и 97 процентов билетов на поезда. Доли на зарубежные направления составили 15 и 2 процента билетов соответственно.

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В топ-5 направлений с перелетами вошли Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды. На поезде в последний день лета путешественники отправятся в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу и Ростов-на-Дону.

Ранее стало известно, что Крым стал более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.

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      Марк Успенский
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