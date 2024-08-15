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16:18, 15 августа 2024Путешествия

Россиянам раскрыли более дешевую альтернативу Сочи для отдыха в бархатный сезон

АТОР: в сентябре туры «все включено» в Крым стоят до 30 процентов дешевле Сочи

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Крым стал более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. Цены на туры раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи. При этом подчеркивается, что крымский all inclusive в большинстве случаев будет менее разнообразным и богатым по объему услуг.

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По данным «Алеан», в бархатный сезон номер на семь ночей в отеле «три звезды» с питанием «все включено» в Крыму сейчас стоит около 39 тысяч рублей за двоих. В Сочи отдых в гостинице аналогичной категории обойдется от 54 тысяч.

Тем временем туроператор Let's Fly посчитал, что средний чек на отдых в Крыму в первой половине осени вырос на 50,5 процента по сравнению с прошлым годом и достиг 97,4 тысячи рублей.

Спрос на осенние туры в Крым вырос на 25 процентов по сравнению с 2023 годом. Интерес путешественников связывают с более низкой стоимостью жилья в сравнении с другими курортами.

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      Мария Борисова
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