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19:21, 14 августа 2024Путешествия

Россияне массово устремились в Крым в бархатный сезон

РСТ: спрос на Крым в бархатный сезон вырос на 25 процентов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Спрос на отдых в Крыму в бархатный сезон вырос на 25 процентов в сравнении с 2023 годом. О том, что россияне массово устремились в курортный регион, сообщается в материале Российского союза туриндустрии (РСТ), который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Интерес связан с более доступной стоимостью жилья в сравнении с другими курортными регионами. По словам генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, отели постоянно предоставляют скидки, благодаря чему можно сэкономить 2-3 тысячи рублей за ночь.

«Несмотря на рост продаж, до 40 процентов номеров в Крыму сейчас пустует, да и холодает там раньше, чем в Сочи, поэтому в скором времени ждем большие распродажи от отельеров», — объяснил эксперт.

Ранее Мкртчян заявил, что цены на отдых начнут снижаться со второй половины сентября. По словам специалиста, это касается как зарубежных направлений, так и российских.

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      Марк Успенский
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