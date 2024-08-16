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14:55, 16 августа 2024Силовые структуры

Росфинмониторинг внес Марию Певчих и Киру Ярмыш в список террористов и экстремистов

Певчих и Ярмыш попали в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Мария Певчих

Мария Певчих. Фото: European Union / Wikimedia

Росфинмониторинг внес Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) и Киру Ярмыш (признана в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов. Соответствующие пункты появились в списке на сайте ведомства.

Гражданам из списка Росфинмониторинга запрещается в России сотрудничать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые публичные мероприятия и принимать участие в выборах.

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Певчих и бывший пресс-секретарь основателя ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Ярмыш заочно арестованы. Их обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России, создании экстремистского сообщества и публичных призывах к террористической деятельности.

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      Екатерина Кашурникова
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