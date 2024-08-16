Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:24, 16 августа 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании китайских авто

РОАД: с сентября китайские авто подорожают на 10 % из-за проблем с платежами

Фото: Bulkin Sergey /news.ru / Globallookpress.com

С сентября китайские автомобили в России подорожают на 10 процентов на фоне проблем с банковскими платежами между КНР и РФ. Об этом в беседе с «Известиями» предупредили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

По словам президента ассоциации Алексея Подщеколдина, проблемы с расчетами усугубились летом — с июня переводы между странами могут идти до двух месяцев, из-за чего деньги «зависают». В результате автодилеры не могут своевременно оплатить поставку машин и запчастей, добавил он.

При этом с учетом высокой ставки ЦБ и подорожания коммерческих кредитов бизнес ежемесячно теряет по 2 процента вложенных денег. «С учетом двухмесячного подвисания оборотных средств, продавцы автомобилей лишились примерно 8 процентов вложений, что обязательно отразится на себестоимости доставок и на цене автомобилей», — заявил глава РОАД.

Материалы по теме:
Цены на китайские машины в России резко снижаются. Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
Цены на китайские машины в России резко снижаются.Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
15 апреля 2024
Рейтинг китайских автомобилей 2024 года: топ-25 лучших и новых авто на российском рынке
Рейтинг китайских автомобилей 2024 года:топ-25 лучших и новых авто на российском рынке
13 июня 2024

Часть российских компаний, постоянно работающих с Китаем, создала свои офисы в дружественных странах для решения проблем с платежами, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако такой шаг тоже ведет к повышению цен на автомобили, так как при оплате через третьи страны затраты на комиссию составляют 7-12 процентов.

По словам независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, из-за сложностей с оплатами новые машины уже подорожали на 5 процентов. В основном речь идет о поставках авто премиальных брендов Hongqui, BYD, LiXiang и других по параллельному импорту.

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина прогнозирует, что к концу года китайские автомобили в РФ будут стоить больше на 200-300 тысяч рублей. При текущей средней стоимости машины из КНР в 3,57 миллиона рублей, такое подорожание не заставит россиян отказаться от покупки, считает она.

Ранее исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов объяснил, что «АвтоВАЗ» не может соперничать с брендами из КНР даже на российском рынке из-за высоких цен на машины. По его словам автомобили российских марок дорогие из-за целого ряда издержек, которые несет бизнес. Однако самый большой вклад в стоимость делает утилизационный сбор, из-за которого получается автомобиль, «который на домашнем рынке не может конкурировать даже с китайскими».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      Восьмилетняя девочка избила грабителя бейсбольной битой

      Сотрудницу российской полиции осудят за незаконную поставку на учет двух тысяч мигрантов

      Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в туалет

      В Германии рассказали о реакции правительства на расследование по «Северным потокам»

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Под Курском российский боец сжег БМП ВСУ при помощи канистры бензина и попал на видео

      В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

      Россиян предупредили о подорожании китайских авто

      61-летняя популярная актриса показала фигуру в ярком бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше