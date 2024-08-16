Россиян предупредили о подорожании китайских авто

РОАД: с сентября китайские авто подорожают на 10 % из-за проблем с платежами

С сентября китайские автомобили в России подорожают на 10 процентов на фоне проблем с банковскими платежами между КНР и РФ. Об этом в беседе с «Известиями» предупредили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

По словам президента ассоциации Алексея Подщеколдина, проблемы с расчетами усугубились летом — с июня переводы между странами могут идти до двух месяцев, из-за чего деньги «зависают». В результате автодилеры не могут своевременно оплатить поставку машин и запчастей, добавил он.

При этом с учетом высокой ставки ЦБ и подорожания коммерческих кредитов бизнес ежемесячно теряет по 2 процента вложенных денег. «С учетом двухмесячного подвисания оборотных средств, продавцы автомобилей лишились примерно 8 процентов вложений, что обязательно отразится на себестоимости доставок и на цене автомобилей», — заявил глава РОАД.

Часть российских компаний, постоянно работающих с Китаем, создала свои офисы в дружественных странах для решения проблем с платежами, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако такой шаг тоже ведет к повышению цен на автомобили, так как при оплате через третьи страны затраты на комиссию составляют 7-12 процентов.

По словам независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, из-за сложностей с оплатами новые машины уже подорожали на 5 процентов. В основном речь идет о поставках авто премиальных брендов Hongqui, BYD, LiXiang и других по параллельному импорту.

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина прогнозирует, что к концу года китайские автомобили в РФ будут стоить больше на 200-300 тысяч рублей. При текущей средней стоимости машины из КНР в 3,57 миллиона рублей, такое подорожание не заставит россиян отказаться от покупки, считает она.

Ранее исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов объяснил, что «АвтоВАЗ» не может соперничать с брендами из КНР даже на российском рынке из-за высоких цен на машины. По его словам автомобили российских марок дорогие из-за целого ряда издержек, которые несет бизнес. Однако самый большой вклад в стоимость делает утилизационный сбор, из-за которого получается автомобиль, «который на домашнем рынке не может конкурировать даже с китайскими».