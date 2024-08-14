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12:12, 14 августа 2024Экономика

Невозможность конкуренции российских и китайских автомобилей объяснили

Эксперт Жигалов: из-за цен «АвтоВАЗ» даже в России не может соперничать с Китаем

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

«АвтоВАЗ» не может соперничать с брендами из КНР даже на российском рынке из-за высоких цен на машины. Так невозможность конкуренции российских и китайских автомобилей объяснил исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов, его цитирует НСН.

По словам эксперта, автомобили российских брендов дорогие из-за целого ряда издержек, которые несет бизнес. На цены влияют сырье, энергоресурсы и рабочая сила, однако самый большой вклад в стоимость делает утилизационный сбор, из-за которого получается автомобиль, «который на домашнем рынке не может конкурировать даже с китайскими».

«Наши отечественные заводы получают от бюджета компенсацию, но сбор платят, возвращаются эти деньги через достаточно длинный промежуток времени. Если даже учесть стоимость денег за этот период, это уже дополнительные расходы, которые закладываются в себестоимость. (...) Расходы не только у завода, расходы на каждом этапе», — заявил Жигалов.

Ранее стало известно, что в Египте Lada Granta 2024 года выпуска можно приобрести вдвое дешевле, чем в России. Стоимость нового автомобиля составляет 285-370 тысяч египетских фунтов (535-695 тысяч рублей). На официальном сайте «АвтоВАЗа» такую же модель можно купить минимум за 699 тысяч рублей, однако у нее не будет подушек безопасности и автоматической коробки передач. «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства модели только в апреле этого года.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто объяснил расхождения в ценах государственной политикой. В России, по его словам, до 30 процентов стоимости автомобиля составляют налоги, сборы и акцизы, в том числе утилизационный сбор. Для Lada Granta он составляет в среднем 300 тысяч рублей. «Вычтите эти 300 тысяч — и мы увидим примерно те же цены, что и в Египте. Там этого сбора точно нет», — добавил эксперт.

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