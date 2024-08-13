Египтянам предложили новые автомобили Lada Granta в два раза дешевле, чем в РФ

В Египте цена на Lada Granta 2024 года выпуска оказалась в два раза ниже, чем в России. Как следует из данных египетского филиала ближневосточной площадки YallaMotor, на которой появилось объявление, стоимость нового автомобиля составляет 285-370 тысяч египетских фунтов (535-695 тысяч рублей).

На официальном сайте «АвтоВАЗа» такую же модель можно купить минимум за 699 тысяч рублей, однако у нее не будет подушек безопасности, тогда как в Египте авто продается с двумя подушками. Такая версия в России обойдется минимум в один миллион рублей, что в два раза больше, чем в Египте.

Кроме того, более дорогая версия автомобиля для египтян идет с автоматической коробкой передач. Ранее «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении такого производства только в апреле этого года.

«АвтоВАЗ» не влияет на цены в других странах

Руководитель пресс-центра компании Сергей Ильинский прокомментировал расхождение цен в беседе с KP.RU. По его словам, «АвтоВАЗ» не влияет на цены автомобилей в других странах, их устанавливают импортеры.

Также Ильинский напомнил, что официально российские автомобили не поставляются в Египт. «В настоящее время автомобили Lada не поставляются в Египет. И распространяемый принтскрин является самодеятельностью неизвестной нам египетской компании», — заявил он.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто также отметил, что вопрос касается государственной политики. В России, по его словам, до 30 процентов стоимости автомобиля составляют налоги, сборы и акцизы, в том числе утилизационный сбор. Для Lada Granta он составляет в среднем 300 тысяч рублей. «Вычтите эти 300 тысяч — и мы увидим примерно те же цены, что и в Египте. Там этого сбора точно нет», — прокомментировал эксперт.

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Другой эксперт, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал на ответственность «АвтоВАЗа» в вопросе определения ценовой политики. По его мнению, в цены Lada изначально заложена «высокая маржинальность».

Первый дилерский центр Lada в ОАЭ может открыться в 2025 году

В июне глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов раскрыл возможные сроки появления на Ближнем Востоке торговой площадки, которая будет специализироваться на продажах автомобилей Lada.

Для того чтобы открыть дилерский центр, необходимо будет завершить процесс сертификации безопасности автомобилей для дальнейших поставок в ОАЭ. Это обусловлено тем, что за последние несколько лет на всей линейке изменились электроника, блоки управления и системы безопасности. Процедуру сертификации в концерне надеются реализовать до конца 2024 года. «Следующий год будет посвящен непосредственно переоборудованию и открытию соответствующего дилерского центра», — пояснил Соколов.