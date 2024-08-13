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21:00, 13 августа 2024Экономика

Египтянам предложили купить Lada Granta за полмиллиона рублей. В России она стоит гораздо дороже

Египтянам предложили новые автомобили Lada Granta в два раза дешевле, чем в РФ

Изображение: lada.ru

В Египте цена на Lada Granta 2024 года выпуска оказалась в два раза ниже, чем в России. Как следует из данных египетского филиала ближневосточной площадки YallaMotor, на которой появилось объявление, стоимость нового автомобиля составляет 285-370 тысяч египетских фунтов (535-695 тысяч рублей).

На официальном сайте «АвтоВАЗа» такую же модель можно купить минимум за 699 тысяч рублей, однако у нее не будет подушек безопасности, тогда как в Египте авто продается с двумя подушками. Такая версия в России обойдется минимум в один миллион рублей, что в два раза больше, чем в Египте.

Кроме того, более дорогая версия автомобиля для египтян идет с автоматической коробкой передач. Ранее «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении такого производства только в апреле этого года.

«АвтоВАЗ» не влияет на цены в других странах

Руководитель пресс-центра компании Сергей Ильинский прокомментировал расхождение цен в беседе с KP.RU. По его словам, «АвтоВАЗ» не влияет на цены автомобилей в других странах, их устанавливают импортеры.

Изображение: lada.ru

Также Ильинский напомнил, что официально российские автомобили не поставляются в Египт. «В настоящее время автомобили Lada не поставляются в Египет. И распространяемый принтскрин является самодеятельностью неизвестной нам египетской компании», — заявил он.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто также отметил, что вопрос касается государственной политики. В России, по его словам, до 30 процентов стоимости автомобиля составляют налоги, сборы и акцизы, в том числе утилизационный сбор. Для Lada Granta он составляет в среднем 300 тысяч рублей. «Вычтите эти 300 тысяч — и мы увидим примерно те же цены, что и в Египте. Там этого сбора точно нет», — прокомментировал эксперт.

Фото: RODWORKS / Shutterstock / Fotodom

Другой эксперт, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал на ответственность «АвтоВАЗа» в вопросе определения ценовой политики. По его мнению, в цены Lada изначально заложена «высокая маржинальность».

Первый дилерский центр Lada в ОАЭ может открыться в 2025 году

В июне глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов раскрыл возможные сроки появления на Ближнем Востоке торговой площадки, которая будет специализироваться на продажах автомобилей Lada.

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Для того чтобы открыть дилерский центр, необходимо будет завершить процесс сертификации безопасности автомобилей для дальнейших поставок в ОАЭ. Это обусловлено тем, что за последние несколько лет на всей линейке изменились электроника, блоки управления и системы безопасности. Процедуру сертификации в концерне надеются реализовать до конца 2024 года. «Следующий год будет посвящен непосредственно переоборудованию и открытию соответствующего дилерского центра», — пояснил Соколов.

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      Маргарита Миронова
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