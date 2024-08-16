Россиянам назвали признаки мошенничества на маркетплейсах

Депутат Немкин: низкая цена на маркетплейсе может быть признаком мошенничества

Отсутствие или небольшое количество отзывов у продавца на маркетплейсе, а также наличие только негативных откликов может быть признаком мошенничества. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Он призвал покупателей к осторожности и назвал несколько важных правил, которым нужно следовать, выбирая товар на онлайн-площадке. Надежные продавцы обычно имеют высокие рейтинги и положительные отзывы, отметил депутат.

Кроме того, стоит насторожиться, если товар предлагается по цене значительно ниже рыночной. Скидки часто используются для привлечения покупателей, однако чересчур заниженная стоимость может говорить о мошенничестве, сказал Немкин. Он также рассказал о необходимости проверить описание товара. «Подозрительные описания, которые кажутся слишком общими или не содержат конкретной информации, могут указывать на обман», — добавил член комитета ГД.

Парламентарий также призвал пользоваться безопасными способами оплаты через системы маркетплейсов, которые защищают покупателя в случае мошенничества. «Никогда не переводите деньги напрямую на счета продавцов», — подчеркнул Немкин. Не стоит сообщать продавцам никакие личные данные, кроме тех, что необходимы для доставки покупки, — их могут использовать для незаконных действий.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что злоумышленники в России чаще всего используют звонки по телефону или в мессенджерах и представляются сотрудниками правоохранительных органов и Банка России. «Приведу пять ключевых стоп-слов и фраз, которые используют мошенники. Это слова: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС», — пояснил он. По словам Кузнецова, услышав подобные фразы в телефонном разговоре с незнакомцем, необходимо сразу же прекращать общение.