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10:24, 15 августа 2024Экономика

Россиянам назвали топ-5 используемых мошенниками стоп-слов

Сбер: мошенники часто представляются сотрудниками ФСБ и просят код из СМС

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники в России чаще всего пользуется звонками по телефону или в мессенджерах и представляются сотрудниками правоохранительных органов и Банка России. Топ-5 часто используемых для обмана россиян слов назвал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, его цитирует ТАСС.

Чтобы убедить граждан перевести деньги якобы на безопасный счет, мошенники представляются сотрудниками ФСБ, МВД и просят назвать им код из СМС. По словам Кузнецова, услышав подобные слова в телефонном разговоре с незнакомцем, необходимо сразу же прекращать общение.

«Приведу пять ключевых стоп-слов и фраз, которые используют мошенники. Это слова: "ФСБ", "МВД", "Центральный банк", "безопасный счет", "сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС», — пояснил он.

Как отметил эксперт, вне зависимости от того, какой метод обмана выбрали злоумышленники, их цель обычно сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях с помощью взломанных аккаунтов. Чтобы не допустить этого, достаточно отключить возможность авторизации на сайтах МФО через портал госуслуг.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана граждан старше 50 лет. Они представляются энергоснабжающими организациями и предлагают оформить льготу в честь юбилея. После этого они отбирают аккаунт на Госуслугах, снимают наличные со счета и лишают россиян их сбережений.

Также злоумышленники стали переключать россиян на мнимых сотрудников Центробанка и правоохранительных органов, которые могут отнять даже квартиру при помощи средств социальной инженерии. Чтобы привлечь внимание россиян и вынудить их общаться, они отправляют сообщения с иностранного номер с необычным заходом.

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      Вячеслав Агапов
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