Юрист предупредил россиян старше 50 лет о новой схеме мошенников

Юрист Соловьев: мошенники оформляют фейковую льготу россиянам старше 50 лет

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники придумали новую схему обмана граждан старше 50 лет. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Эксперт сообщил, что мошенники представляются энергоснабжающими организациями и предлагают оформить льготу в честь юбилея. После этого они лишают россиян их сбережений. «Итог вполне прогнозируем: потеря аккаунта на Госуслугах, снятие наличных со счета», — отметил он.

Кроме того, злоумышленники могут переключать россиян на мнимых сотрудников Центробанка и правоохранительных органов, которые могут отнять даже квартиру при помощи средств социальной инженерии. Юрист посоветовал россиянам самостоятельно обратиться в ведомства и уточнить необходимые вопросы.

Ранее Соловьев заявил, что мошенники разработали новый способ привлечь внимание россиян и вынудить их общаться. В частности, они отправляют сообщения с иностранного номер с необычным заходом.