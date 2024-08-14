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06:23, 14 августа 2024Экономика

Юрист предупредил россиян старше 50 лет о новой схеме мошенников

Юрист Соловьев: мошенники оформляют фейковую льготу россиянам старше 50 лет

Фото: Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники придумали новую схему обмана граждан старше 50 лет. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Эксперт сообщил, что мошенники представляются энергоснабжающими организациями и предлагают оформить льготу в честь юбилея. После этого они лишают россиян их сбережений. «Итог вполне прогнозируем: потеря аккаунта на Госуслугах, снятие наличных со счета», — отметил он.

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Кроме того, злоумышленники могут переключать россиян на мнимых сотрудников Центробанка и правоохранительных органов, которые могут отнять даже квартиру при помощи средств социальной инженерии. Юрист посоветовал россиянам самостоятельно обратиться в ведомства и уточнить необходимые вопросы.

Ранее Соловьев заявил, что мошенники разработали новый способ привлечь внимание россиян и вынудить их общаться. В частности, они отправляют сообщения с иностранного номер с необычным заходом.

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      Марина Совина
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