Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в туалет

Гастроэнтеролог Мильнер: о запоре говорит дефекация реже трех раз в неделю

При диагностике различных заболеваний врачи ориентируются на частоту, плотность, цвет, запах кала, а также на наличие или отсутствие в нем патологических примесей, рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мильнер. Оптимальную частоту походов в туалет специалист указала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, если дефекация происходит реже трех раз в неделю, а также если нормальная частота стула сопровождается ощущением неполного опорожнения кишечника или масса кала становится меньше 35 граммов за один раз в сутки, можно говорить о наличии запора. При этом дефекация чаще трех раз в сутки также может свидетельствовать о наличии патологий, предупредила Мильнер.

Врач отметила, что если частота походов в туалет изменилась, следует обратиться к специалисту для диагностики. «Так, нарушения могут говорить о функциональном запоре (появляется при нарушении моторной функции кишечника), запоре, вызванном наличием образования в кишечнике, синдроме раздраженного кишечника и других», — перечислила она.

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