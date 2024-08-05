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05:13, 5 августа 2024Забота о себе

Деми Мур выступила в защиту пускания газов

61-летняя актриса Деми Мур призвала перестать стыдиться метеоризма

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Деми Мур выступила в защиту прилюдного пускания газов. Она призвала перестать стыдиться метеоризма в своем аккаунте в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

61-летняя актриса опубликовала видео, в котором читает своим взрослым детям отрывок из книги «Руководство для взрослых по пуканию», написанной соучредителем компании по производству биологически активных добавок Лукасом Крафтом и проиллюстрированной художницей Джессикой Пейдж Доусон. «Здоровье пищеварения — важная, но часто табуированная тема. В детстве нас хвалили за такие нормальные физиологические процессы, как какание и пукание, но, будучи взрослыми, мы часто скрываем их», — отметила знаменитость.

В книге, по словам Мур, рассказывается, что принятие этих функций организма благотворно сказывается на физическом благополучии. «Хотя книга забавная и беззаботная, в ней есть послание о принятии себя. Это книга о метеоризме, цель которой — заставить читателей улыбнуться, почувствовать себя более информированными и меньше стесняться своего тела», — рассказала актриса.

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      Александра Лисица
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