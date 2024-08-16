Россиянам рассказали о блокировках вычисляемых по IP клиентов банков США

РБК: банки США блокируют счета при попытках зайти в онлайн-кабинеты из России

Журналистам стало известно о блокировках банками США счетов российских клиентов, пытавшихся зайти в онлайн-кабинеты из РФ. По словам опрошенных РБК юристов, граждан нашей страны вычисляют по IP-адресу.

Рост числа таких случаев специалисты фиксируют с 2023 года. Логику действий кредитных организаций партнер консалтинговой компании ITSWM Екатерина Попова объясняет «рисками столкнуться с клиентами, которые обходят или помогают обходить санкции». Как отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, указанные блокировки являются одним из проявлений overcompliance (чрезмерного соблюдения санкционных требований), которой следуют «крупные американские банки, такие как Wells Fargo».

Действия их опираются на разъяснение властей США от марта 2022 года, устанавливающее запрет на оказание юридических и финансовых услуг находящимся или обычно проживающим на территории России людям. «Это связано с тем, что американское санкционное законодательство базируется на понятии "лица в России", то есть привязка идет не к гражданству, а в большей степени к месту нахождения», — объясняет руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков.

Ранее в этом году «Ведомости» писали о том, что швейцарские банки начали закрывать счета гражданам страны, у которых также есть российский паспорт. Отмечалось, что речь идет о людях, которые не получают доходов и не платят налоги в РФ, а в ряде случаев просто переводили в Россию незначительные суммы и сталкивались с требованиями подтвердить отказ от российского гражданства.