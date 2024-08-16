Россияне рассказали о доверии Путину

ВЦИОМ: 80,8 процента россиян заявили о доверии Путину

Уровень доверия граждан российскому президенту Владимиру Путину вырос — с 5 по 11 августа он поднялся на 1 процентный пункт (п.п.) и составил 80,8 процента. Новые данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В центре заявили, что на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8 процента респондентов. Также указано, что уровень одобрения деятельности российского президента поднялся на 0,2 п.п. и составил 77,1 процента.

Помимо этого, как уточняется, деятельностью правительства оказались удовлетворены 50,3 процента опрошенных. Граждане достаточно высоко оценивают и председателя правительства Михаила Мишустина. О доверии российскому чиновнику заявили 61,2 процента, а его деятельность одобряют 51,9 процента респондентов.

Участие в новом опросе приняли 1,6 тысячи совершеннолетних жителей 80 российских регионов. Новое исследование проводилось методом телефонного интервью.

В июле также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высокие рейтинги Владимира Путина не влияют на его деятельность. По словам представителя Кремля, российский лидер работает без оглядки на свою известность и востребованность.