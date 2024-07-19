Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 19 июля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о рейтингах Путина

Песков: высокие рейтинги Путина не влияют на работу президента

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

Высокие рейтинги президента России Владимира Путина не влияют на его работу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводят «Известия».

Президент работает без оглядки на свою популярность, и этот подход не претерпел изменений, сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале июля Всероссийский центр изучения общественного мнения обновил данные об отношении россиян к Путину. Согласно результатам проведенных исследований, о доверии главе государства заявили 80,9 процентов респондентов. Одобрение деятельности президента высказали 78,4 процента опрошенный.

Ранее Песков объяснил высокий уровень доверия россиян Путину. Он предположил, что это связано в первую очередь с ежедневной работой президента. При этом объяснять контраст высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков Песков отказался.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В работе Windows произошел глобальный сбой. Он нарушил работу аэропортов, банков и медицинских систем по всему миру

      Менеджер Ларкина сообщил о провокации бойца на драку во Внукове

      В Кремле ответили на слова Трампа о мире

      В Италии оштрафовали журналистку за шутки про рост премьер-министра страны

      Блогерша Саша Спилберг удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

      Москвича осудили на 24 года за расправу над охранником ювелирного магазина

      В Ростове-на-Дону снова отключат свет

      Главу одного из подразделений ВСУ во Львове заподозрили в незаконном обогащении

      Похищение мужчины в российском городе попало на видео

      В Кремле ответили на слова Трампа о страхе России перед ним

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше