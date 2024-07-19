В Кремле ответили на вопрос о рейтингах Путина

Песков: высокие рейтинги Путина не влияют на работу президента

Высокие рейтинги президента России Владимира Путина не влияют на его работу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводят «Известия».

Президент работает без оглядки на свою популярность, и этот подход не претерпел изменений, сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале июля Всероссийский центр изучения общественного мнения обновил данные об отношении россиян к Путину. Согласно результатам проведенных исследований, о доверии главе государства заявили 80,9 процентов респондентов. Одобрение деятельности президента высказали 78,4 процента опрошенный.

Ранее Песков объяснил высокий уровень доверия россиян Путину. Он предположил, что это связано в первую очередь с ежедневной работой президента. При этом объяснять контраст высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков Песков отказался.