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11:55, 10 июля 2024Россия

В Кремле объяснили высокий рейтинг Путина

Песков связал высокий рейтинг Путина с тяжелой ежедневной работой

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Высокий рейтинг президента России Владимира Путина среди граждан страны связан с его тяжелой ежедневной работой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что высокий рейтинг Путина сохраняется. «В первую очередь это связано с той работой, которую каждый день ведет президент — ежедневная, тяжелая, ответственная работа», — сказал он.

При этом объяснять контраст высокой поддержки российского лидера с низкими рейтингами западных политиков Песков отказался.

Ранее, 5 июля, Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал свежие данные опросов, согласно которым Путину доверяют четверо из пяти россиян — на вопрос об этом положительно ответили 80,9 процента респондентов. Кроме того, 78,4 процента граждан страны одобряют деятельность главы государства.

В ноябре 2022 года Песков назвал рейтинг доверия россиян Путину феноменом и подчеркнул, что это доказывает эффективность его работы. Он также обратил внимание, что в течение нескольких лет рейтинги главы государства претерпевают совсем небольшие изменения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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