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08:55, 16 августа 2024Силовые структуры

Россиянин украл соседскую собаку и потребовал за нее выкуп в биткоинах

В Москве суд отправил на лечение похитителя собаки ради выкупа в биткоинах

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Троицкий суд Москвы отправил на принудительное лечение в психбольницу похитителя соседской собаки, чтобы истребовать от ее хозяина выкуп в один биткоин. Об этом сообщает РИА Новости.

Пострадавшие — москвич и его собака породы бигль по кличке Лео. Из материалов уголовного дела следует, что в июне 2021 года он гулял с питомцем и разговорился с другим собачником. Во время беседы хозяин Лео признался, что очень дорожит псом и даже готов выплатить любой выкуп, если ее украдут.

В феврале 2022 года во время прогулки на него напали двое неизвестных азиатов, избили и отобрали собаку. Позже с хозяином связался похититель и пообещал вернуть Лео за один биткоин — тогда его стоимость составляла 40 тысяч долларов. Полицейским удалось найти преступника — им оказался собеседник-собачник, с которым разоткровенничался владелец бигля. Эксперты установили, что задержанный страдает хроническим психическим расстройством и зависимостью от психоактивных веществ.

27 июля сообщалось, что резидент тольяттинского технопарка «Жигулевская долина» разработал приложение «Золотой нос», через которое по фотографии носа будут искать пропавших или украденных собак.

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      Любовь Ширижик
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