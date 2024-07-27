В России пропавших собак будут искать через новое приложение по фотографии носа

KP.RU: в России разработали приложение для поиска собак по фотографии носа

Резидент тольяттинского технопарка «Жигулевская долина» разработал приложение «Золотой нос», через которое по фотографии носа будут искать пропавших или украденных собак. О разработке приложения сообщает KP.RU.

Каждая собака имеет уникальный рисунок на носу, который не меняется с двухмесячного возраста. Новое приложение использует нейросеть для создания цифрового паспорта животного на основе рисунка его носа (ринария).

Для поиска собаки необходимо загрузить в приложение фотографию ее носа. Если ее найдут, хозяин сможет связаться с нашедшим человеком через приложение.

Разработчики заверяют, что новый способ позволит избежать менее гуманных клеймирования и чипирования.

Ранее стало известно, что в Магаданской области отказались от идеи усыпления бездомных и невостребованных собак. Из заключения суда следует, что решение об умерщвлении животных без владельцев не может быть принято на основании загруженности приютов или из-за оптимизации расходов.