В российском регионе отказались от эвтаназии невостребованных собак

В Магаданской области решили не усыплять невостребованных бездомных животных

В Магаданской области, где ранее разрешили усыплять невостребованных животных, изменили принятый закон и исключили из него норму, разрешавшую эвтаназию животных, которые попали в пункты временного содержания и оказались «невостребованными». Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона, которая выступила соавтором поправок.

«Положения регионального закона, допускающие возможность произвольного умерщвления животных в пунктах временного содержания, исключены», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Закон, вступивший в силу в июле, привели в соответствии с позицией Конституционного суда — он в своем пояснении разъяснил права и обязанности местных властей по обращению с бездомными животными. Из заключения суда следует, что решение об умерщвлении животных без владельцев не может быть принято на основании загруженности приютов или из-за оптимизации расходов. Конституционный суд увидел в первоначальных нормах «отступление от конституционных гуманистических начал в обращении с животными».

Разъяснение Конституционного суда стало ответом на иск зоозащитников из Бурятии, которые заявили о неправомерности действующей ранее нормы. Она разрешала усыплять бездомное животное в случае, если спустя 30 дней после отлова и отправления в пункт временного содержания «животное осталось невостребованным физическими или юридическими лицами».

В России власти регионов борются с проблемной бездомных собак законами, разрешающими эвтаназию опасных животных. Документы, разрешающие такие радикальные меры, приняты на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области. Первым эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия.