Россиянин выбросил из окна загоревшийся электросамокат и попал на видео

Житель Санкт-Петербурга выбросил из окна квартиры загоревшийся электросамокат и повредил два автомобиля. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, ночью в квартире во время зарядки загорелся аккумулятор электросамоката — сначала владелец устройства услышал громкий звук, а затем увидел задымление. Россиянин, чтобы в квартире не произошел серьезный пожар, принял решение выбросить самокат в окно.
На опубликованных в сети кадрах видно, как самокат искрится и горит на парковке во дворе многоквартирного дома — пострадали два припаркованных рядом автомобиля. Как утверждает Mash, мужчина уже компенсировал стоимость ущерба владельцам машин.
Ранее в Москве из-за взрыва электросамоката загорелась квартира в многоэтажке. Инцидент также попал на видео.