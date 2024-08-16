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14:10, 16 августа 2024Россия

Россиянин выбросил из окна загоревшийся электросамокат и попал на видео

Житель Петербурга выбросил из окна квартиры загоревшийся электросамокат

Житель Санкт-Петербурга выбросил из окна квартиры загоревшийся электросамокат и повредил два автомобиля. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, ночью в квартире во время зарядки загорелся аккумулятор электросамоката — сначала владелец устройства услышал громкий звук, а затем увидел задымление. Россиянин, чтобы в квартире не произошел серьезный пожар, принял решение выбросить самокат в окно.

На опубликованных в сети кадрах видно, как самокат искрится и горит на парковке во дворе многоквартирного дома — пострадали два припаркованных рядом автомобиля. Как утверждает Mash, мужчина уже компенсировал стоимость ущерба владельцам машин.

Ранее в Москве из-за взрыва электросамоката загорелась квартира в многоэтажке. Инцидент также попал на видео.

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      Елена Торубарова
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