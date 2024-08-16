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20:54, 16 августа 2024Силовые структуры

Россиянин забил друга палкой и сбросил в колодец

В Самарской области мужчина забил друга палкой и сбросил в колодец

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Самарской области россиянина заподозрили в расправе над другом и отправили в СИЗО. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 августа в Жигулевске 33-летний подозреваемый распивал алкоголь со своим 50-летним другом. В ходе застолья у него на бытовой почве возник спор со старшим товарищем, сделавшим ему замечание. Тогда молодой человек вооружился палкой и несколько раз ударил ею оппонента по голове. После он оттащил еще живого мужчину к колодцу и сбросил вниз.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение в расправе.

16 августа сообщалось, что житель города Сатки Челябинской области Сергей Трифанов отрубил голову инвалиду, совратил 17-летнюю школьницу и уехал в зону специальной военной операции до приговора суда.

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      Владимир Седов
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