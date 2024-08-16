Россиянина заподозрили в участии в деятельности террористической организации

Против белгородца возбудили дело за призывы к экстремизму и свержению строя РФ

В отношении 37-летнего жителя Белгорода, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Белгородской области.

Мужчине вменяют статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), 280.4 («Публичные призывы к деятельности против безопасности государства в интернете») и 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

По данным ФСБ, подозреваемый, намереваясь вступить в признанное террористическим и запрещенное в России украинское военизированное объединение, связался с его представителями и по их указанию разместил в сети призывы к вступлению в их ряды новых участников. Он же, уже являясь членом этой организации, через интернет продвигал экстремистские материалы, призывающие в том числе к свержению конституционного строя России.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил жителя Омска, который создал террористическую организацию и вовлекал людей для участия в ней, к 16 годам лишения свободы.