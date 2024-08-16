Россиянка склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем-мигрантом

Жительница Казани склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем-мигрантом

Жительница Казани склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем-мигрантом. Надругательство над ребенком россиянка снимала на камеру. Об этом сообщила Telegram-каналу Mash Iptash бабушка девочки.

Россиянка пояснила, что, узнав об извращениях, пыталась забрать внучку в Сибирь, но ей не дали. Женщина является законным опекуном девочки. Мать долгое время отказывалась общаться с ней и вела разгульный образ жизни.

В один момент она решила сблизиться с малышкой и стала забирать ее на выходные. После очередного отдыха с матерью и ее возлюбленным девочка поделилась с бабушкой жуткими подробностями.

По словам ребенка, отчим трогал ее за интимными места, а также пытался вводить в тело инородные предметы. Девочка также утверждает, что мать якобы кормила ее мылом и жестоко избивала.

Когда бабушка решилась увезти девочку в Кемеровскую область, мать заявила о похищении и ребенка ей вернули. Позже несовершеннолетняя попала в больницу с отравлением, по словам бабушки, девочка потеряла память и была не в себе. Россиянка после этого подала иск на ограничение родительских прав дочери. Женщина также обратилась в Московский профсоюз полиции.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области уроженец Таджикистана изнасиловал школьника, с которым познакомился в боте.