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08:54, 16 августа 2024Экономика

Российских пенсионеров предупредили о трех схемах мошенничества

ВТБ: мошенники обманывают пенсионеров под видом перерасчета пенсии

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В августе 2024 года мошенники для обмана российских пенсионеров чаще всего использовали три схемы — около половины случаев мошенничества с пожилыми людьми приходятся на сценарии о перерасчете пенсии, оформлении полиса ОМС и предоставлении несуществующих скидок на ЖКУ. Об этом со ссылкой на пресс-службы ВТБ пишет РИА Новости.

В первом случае злоумышленники звонят под видом сотрудников Социального фонда России и обещают увеличение пенсии после ее перерасчета, предупредили в банке. Для оформления заявления они просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для контроля смартфона жертвы. С помощью этой информации мошенники смогут получить доступ к кабинету на «Госуслугах», оформить кредит на имя пенсионера или подобрать данные к онлайн-банку.

При втором сценарии преступники звонят пенсионерам якобы от лица страховой компании, убеждая срочно продлить медицинский полис. Для этого они просят скачать «приложение Минздрава» — вредоносную программу, дающую доступ к телефону. Также мошенники могут попросить назвать СМС-код, который используют для входа на «Госуслуги».

Суть третьей схемы злоумышленников состоит в рассказе пожилому человеку о проходящей акции со скидками на услуги ЖКХ для пенсионеров. Для подтверждения такого статуса звонившие запрашивают персональные данные и код из СМС, с их помощью мошенники могут похитить средства со счета или оформить на жертву кредит.

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