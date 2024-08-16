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17:45, 16 августа 2024Россия

Российский боец СВО не мог получить выплаты по ранению из-за одного нюанса

В Красноярском крае боец СВО не мог получить выплаты по ранению из-за прописки
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Красноярском крае боец специальной военной операции (СВО) на Украине не мог получить выплаты по ранению из-за одного нюанса — у него не было прописки, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, во время выполнения боевых задач на передовой военнослужащий войск Национальной гвардии России был контужен и получил травму головы. По возвращении домой он обратился в местное учреждение социальной защиты населения, но получил отказ — якобы из-за отсутствия прописки по месту жительства в российском регионе.

Дело дошло до суда, где мужчине пришлось доказывать, что он постоянно проживает в регионе. В итоге суд обязал органы соцзащиты назначить выплату раненому участнику СВО.

Ранее бойцу СВО из Свердловской области пришлось почти год доказывать в суде факт ранения, чтобы получить выплаты. Чиновников обязали перечислить мужчине 150 тысяч рублей.

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      Елена Торубарова
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