Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 16 августа 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал об уничтожении антенн Starlink ВСУ в Херсонской области

Сальдо: российские военные уничтожили антенны Starlink и ретрансляторы ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо . Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли массированный удар по системам связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Херсонской области, в частности — уничтожили использовавшиеся украинскими войсками антенны Starlink. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В современных боевых действиях технические средства управления играют огромную роль, поэтому становятся приоритетной целью наших операторов. (...) Ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров со сбросами ликвидировали немалое число спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра. Противник прятал их в полуразрушенных домах, но не смог укрыться от зорких глаз российских воздушных разведчиков», — рассказал он.

По словам главы Херсонской области, солдаты арктической бригады Российской армии также выследили и уничтожили при помощи беспилотников несколько антенн и ретрансляторов, которые украинские солдаты использовали для управления своими дронами. Сальдо подчеркнул, что таким образом военные рассчитывают снизить интенсивность воздушных атак со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что группировка войск «Днепр» предотвратила перегруппировку украинской армии на каховском направлении. Бойцам «Днепра» удалось вывести из строя 11 единиц автомобильной техники ВСУ при помощи дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

      Датский теннисист потерял сознание во время матча на турнире ATP

      Курортный город в Крыму остался без света

      Арестованный по делу комбрига ВДВ подполковник Фролов попал на видео

      Журналист Саймс заявил об отсутствии поездок в США с 2022 года на фоне обыска в его доме

      Сальдо рассказал об уничтожении антенн Starlink ВСУ в Херсонской области

      Появились подробности о членах экипажа упавшего под Иркутском бомбардировщика

      ФСБ задержала россиянина за оставленный год назад комментарий в Telegram

      Медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку

      Парламент Таиланда выбрал самого молодого премьера в истории страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше