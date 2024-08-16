Сальдо рассказал об уничтожении антенн Starlink ВСУ в Херсонской области

Сальдо: российские военные уничтожили антенны Starlink и ретрансляторы ВСУ

Российские военные нанесли массированный удар по системам связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Херсонской области, в частности — уничтожили использовавшиеся украинскими войсками антенны Starlink. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В современных боевых действиях технические средства управления играют огромную роль, поэтому становятся приоритетной целью наших операторов. (...) Ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров со сбросами ликвидировали немалое число спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра. Противник прятал их в полуразрушенных домах, но не смог укрыться от зорких глаз российских воздушных разведчиков», — рассказал он.

По словам главы Херсонской области, солдаты арктической бригады Российской армии также выследили и уничтожили при помощи беспилотников несколько антенн и ретрансляторов, которые украинские солдаты использовали для управления своими дронами. Сальдо подчеркнул, что таким образом военные рассчитывают снизить интенсивность воздушных атак со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что группировка войск «Днепр» предотвратила перегруппировку украинской армии на каховском направлении. Бойцам «Днепра» удалось вывести из строя 11 единиц автомобильной техники ВСУ при помощи дронов.