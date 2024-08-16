Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:34, 16 августа 2024Силовые структуры

Сотрудницу российской полиции осудят за незаконную поставку на учет двух тысяч мигрантов

В Петербурге осудят сотрудницу полиции за организацию незаконной миграции

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальницы дежурной смены одного из отделов полиции и двух иностранцев за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В зависимости от роли каждого они проходят обвиняемыми по пяти статьям, среди которых 322.1 («Организация незаконной миграции») и 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина месту пребывания в России») УК РФ. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с января по июль 2021 года обвиняемые систематически организовывали незаконное пребывание мигрантов в России, фиктивно ставя их на учет. Таким образом они незаконно легализовали более двух тысяч иностранных граждан. Правоохранители также выяснили, что сотрудница полиции неправомерно использовала свой доступ к специализированным базам данным. Она копировала персональные данные мигрантов и передавала соучастникам для последующей фиктивной постановки на учет.

Ранее в Петербурге сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал незаконной миграции и задержали индивидуального предпринимателя (ИП).

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      В России разработали «Жало» для минирования

      У российского школьника выпал кишечник после поездки на велосипеде

      Посол заявил о попытке скомпрометировать поддерживающих Россию британских политиков

      Два жителя Курской области спасли вторгшегося в регион истекающего кровью бойца ВСУ

      Восьмилетняя девочка избила грабителя бейсбольной битой

      Сотрудницу российской полиции осудят за незаконную поставку на учет двух тысяч мигрантов

      Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в туалет

      В Германии рассказали о реакции правительства на расследование по «Северным потокам»

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше