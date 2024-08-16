Сотрудницу российской полиции осудят за незаконную поставку на учет двух тысяч мигрантов

В Петербурге осудят сотрудницу полиции за организацию незаконной миграции

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальницы дежурной смены одного из отделов полиции и двух иностранцев за организацию незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В зависимости от роли каждого они проходят обвиняемыми по пяти статьям, среди которых 322.1 («Организация незаконной миграции») и 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина месту пребывания в России») УК РФ. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с января по июль 2021 года обвиняемые систематически организовывали незаконное пребывание мигрантов в России, фиктивно ставя их на учет. Таким образом они незаконно легализовали более двух тысяч иностранных граждан. Правоохранители также выяснили, что сотрудница полиции неправомерно использовала свой доступ к специализированным базам данным. Она копировала персональные данные мигрантов и передавала соучастникам для последующей фиктивной постановки на учет.

Ранее в Петербурге сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал незаконной миграции и задержали индивидуального предпринимателя (ИП).