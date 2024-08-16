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16:19, 16 августа 2024Экономика

Одна структура «Ростеха» подала к другой иск на семь миллиардов рублей

Уфимское моторостроительное предприятие подало иск к ОАК на 7,1 млрд рублей

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от ПАО «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение» к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на сумму около 7,1 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на информацию в картотеке дел пишет РИА Новости.

Обе компании являются структурами «Ростеха». Основания для иска и другие подробности заявления не приводятся, но в тот же день и в тот же суд от уфимской компании поступили еще два заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Его участником является та же ОДК.

Компания-истец является разработчиком и крупнейшим производителем газотурбинных двигателей в России. Она занимается также сервисным обслуживанием и ремонтом турбореактивных авиационных двигателей и ремонтом узлов вертолетной техники.

ОАК объединяет основных производителей авиатехники в России, оно отвечает за выпуск моделей таких брендов, как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», Superjet 100 и МС-21.

Ранее сообщалось, что а Арбитражный суд Москвы поступил иск «Аэрофлота» к ПАО «Яковлев», которое также входит в «Ростех», на 7,3 миллиарда рублей. Данных о сути претензий также пока не поступало.

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