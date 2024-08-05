«Аэрофлот» решил судиться с производителем Sukhoi Superjet 100

«Аэрофлот» через суд потребовал 7,3 миллиарда рублей с ПАО «Яковлев»

В Арбитражный суд Москвы поступил иск «Аэрофлота» к ПАО «Яковлев» на 7,3 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Инстанция заявление приняла, но дату судебного заседания пока не назначала. О сути претензий информации пока не поступало.

ПАО «Яковлев» производит гражданские авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), в то время как авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», является их крупнейшим эксплуатантом. Как напоминает «Интерфакс», стороны связаны контрактами и предварительными договоренностями на поставку самолетов — по соглашению, подписанному в 2022 году с ОАК («Объединенной авиастроительной корпорацией», в нее входит ответчик по иску), до 2030 года для авиакомпании должно быть построено 339 лайнеров, 89 из которых приходится на региональные SJ-100 (импортозамещенная версия Superjet 100).

Ранее стало известно, что SSJ100 может получить русскоязычное название. Окончательный выбор пока еще не сделали, допускается, что линейка гражданских самолетов получит название «Яковлев».