Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:22, 17 мая 2024Экономика

Superjet захотели назвать по-русски

Глава «Ростеха» Чемезов: самолеты Superjet могут переименовать в «Яковлев»

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) откажется от использования названия ближнемагистрального самолета SSJ100. Об этом сообщил РБК глава «Ростех» Сергей Чемезов.

Он допустил, что линейка гражданских самолетов ОАК получит название «Яковлев».

Как отмечает издание, работа над выбором единого названия для российских гражданских бортов идет уже несколько лет.

Ранее сообщалось, что в ближайшие шесть лет в России построят более 600 «полностью отечественных» самолетов. Для реализации этой цели правительство утвердило комплексную программу по увеличению производства самолетов, двигателей и приборов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Более десяти мужчин окружили отделение полиции в Москве. Они требуют выдать им сбежавшую от родни 19-летнюю чеченку

      В России разработают прицелы для отражения атак морских дронов

      Радиоведущий призвал выстрелить в премьера Бельгии вслед за Фицо

      В МИД России назвали Запад политическими гопниками

      Superjet захотели назвать по-русски

      Сербия прокомментировала возможность посредничества между Россией и Украиной

      52-летняя телезвезда прикрыла на фото голую грудь долларами

      Соратник Кадырова заявил о возвращении сбежавшей из Чечни девушки к родным

      Хоккеист-чемпион ответил заявившему о нежелании команд играть с Россией Гашеку

      США назвали замену российскому ядерному топливу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше