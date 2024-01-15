Мишустин анонсировал увеличение производства российских самолетов

Мишустин: в ближайшие шесть лет в РФ построят более 600 отечественных лайнеров

В ближайшие шесть лет в России построят более 600 «полностью отечественных» самолетов. Для реализации этой цели правительство утвердило комплексную программу по увеличению производства самолетов, двигателей и приборов. Такие планы анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

В ходе оперативного совещания с вице-премьерами Мишустин также уточнил, что для финансирования вышеуказанной программы будут использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). На расширение производства российских самолетов можно будет привлечь более 280 миллиардов рублей «на возвратной основе».

В среднесрочной перспективе основу российского авиапарка должны будут составить лайнеры Superjet и флагманские МС-21. Кроме того, линейку должны будут дополнить региональные Ил-114 и Ту-214. Эти лайнеры планируется использовать для полетов на средних дистанциях. Помимо этого, основу отечественного авиапарка должны будут составить широкофюзеляжные самолеты, включая Ил-96-300, заключил Мишустин.

Во второй половине июня премьер-министр заявлял о выделении из Фонда национального благосостояния в общей сложности 41,8 миллиарда рублей на производство самолета Ту-214. Тогда он отмечал, что эти средства помогут нарастить производство лайнеров этой модели. При этом в дальнейшем, как уточнял Мишустин, проект будет дорабатываться и модернизироваться.