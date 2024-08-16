Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:26, 16 августа 2024Мир

Стало известно о просьбе Катара к Ирану не бить по Израилю

WP: Катар попросил Иран не наносить удар по Израилю из-за переговоров по Газе

Фото: WANA / Reuters

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в телефонном разговоре с властями Ирана попросил не наносить ответный удар по Израилю из-за наметившегося прогресса в переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух дипломатов.

По словам одного из дипломатических источников, премьер Катара «призвал Иран к деэскалации и подчеркнул необходимость спокойствия» во время беседы. Второй дипломат рассказал, что политик предупредил Тегеран о серьезных последствиях потенциальной атаки, когда начали появляться признаки дипломатического прогресса.

Израильский чиновник также подчеркнул, что в переговорах по урегулированию в Газе появился прогресс. Он отметил, что именно поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил оставить переговорщиков в Дохе на ночь.

Ранее издание Haaretz со ссылкой на источники сообщало, что президент США Джо Байден намерен публично возложить вину на Нетаньяху, если он откажется от переговоров о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по торговому центру в Донецке. В момент взрыва в нем находилось 100 человек

      Россияне назвали самых модных знаменитостей

      Предсказаны темпы роста зарплат россиян в 2025 году

      Россиянин отрубил голову инвалиду, совратил школьницу и уехал на СВО до приговора

      Экс-начальника одного из отделов регионального ПФР осудили за миллионный ущерб бюджету

      Популярный в России блогер рассказал о потерянных за день миллионах долларов

      Вадиму Самойлову запретили зарегистрировать «Агату Кристи»

      В РЖД оценили ущерб от подрыва железной дороги в Рязанской области

      В Петербурге усилят защиту города от беспилотников

      В глобальном потеплении увидели угрозу для рыб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше