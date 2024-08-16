Стало известно о просьбе Катара к Ирану не бить по Израилю

WP: Катар попросил Иран не наносить удар по Израилю из-за переговоров по Газе

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в телефонном разговоре с властями Ирана попросил не наносить ответный удар по Израилю из-за наметившегося прогресса в переговорах по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух дипломатов.

По словам одного из дипломатических источников, премьер Катара «призвал Иран к деэскалации и подчеркнул необходимость спокойствия» во время беседы. Второй дипломат рассказал, что политик предупредил Тегеран о серьезных последствиях потенциальной атаки, когда начали появляться признаки дипломатического прогресса.

Израильский чиновник также подчеркнул, что в переговорах по урегулированию в Газе появился прогресс. Он отметил, что именно поэтому премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил оставить переговорщиков в Дохе на ночь.

Ранее издание Haaretz со ссылкой на источники сообщало, что президент США Джо Байден намерен публично возложить вину на Нетаньяху, если он откажется от переговоров о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газа.