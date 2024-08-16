Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

Суд 20 августа решит вопрос по аресту Касимова из дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы назначил на 20 августа рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста Алишеру Касимову (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), обвиняемому по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Ярин.

По данным следствия, именно он сдал квартиру в Путилково террористу Шамсутдину Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Таким образом Касимов стал соучастником преступления. В суде фигурант вину не признал. Он заявил, что не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали стрелять по посетителям. Они открыли огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле.