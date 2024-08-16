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19:10, 16 августа 2024Интернет и СМИ

Телеведущую забросали угрозами после комментария о проваливших гендерный тест боксершах

Телеведущая Вудс получила угрозы после комментария к статье о боксерше Хелиф
Лора Вудс

Лора Вудс. Фото: James Boyes / Wikimedia

Британская телеведущая Лора Вудс сообщила, что пользователи сети забросали ее угрозами из-за комментария к статье о проваливших гендерный тест боксершах Иман Хелиф и Линь Юйтин. Об этом она заявила в соцсети X.

По словам Вудс, из-за комментария она получила угрозы как в свой адрес, так и в адрес своего будущего ребенка. «Люди задавались вопросом относительно моего гендера (я в данный момент беременна, думаю, это все проясняет), призывали мое начальство уволить меня, угрожали навредить моему дому. Меня называли расисткой, лицемеркой, шовинисткой, а также оскорбляли», — написала она.

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Критику вызвал комментарий телеведущей, который она оставила к статье журналиста The Telegraph Оливера Брауна. Браун, говоря о скандале на Олимпиаде с боксершами Хелиф и Юйтин, заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, допустив их к состязаниям, не справился с задачей защищать женщин-спортсменок. «Отличная статья, Оли», — отреагировала на материал Вудс. Ее комментарий получил более 17 миллионов просмотров и вызвал бурную дискуссию.

Ранее сообщалось, что Иман Хелиф подала иск о кибербуллинге после победы на Олимпийских играх — 2024. В иске приводятся имена британской писательницы Джоан Роулинг и американского предпринимателя Илона Маска.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф и Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК допустил их к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало волну критики.

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      Маргарита Щигарева
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