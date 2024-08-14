Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
17:15 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Fonbet Кубок России|Группа C. 2-й тур
Рубин
Сегодня
17:15 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа D. 2-й тур
Крылья Советов
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак М
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа A. 2-й тур
Иржи Легечка
Завтра
03:30 (Мск)
Даниил Медведев
Цинциннати (м)
Чжан Чжичжэнь
Завтра
17:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Цинциннати (м)
Александр Зверев
Завтра
17:00 (Мск)
Карен Хачанов
Цинциннати (м)
09:49, 14 августа 2024Спорт

Провалившая гендерный тест боксерша подала иск против Маска и Роулинг

Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф подала иск против Маска и Роулинг

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира Иман Хелиф подала иск о кибербуллинге после победы на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает Variety.

Адвокат спортсменки Набиль Буди подтвердил, что жалоба была направлена в центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре. В иске называются имена британской писательницы и создательницы серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг и американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска.

Материалы по теме:
Боксерши-«трансгендеры», заплыв в грязной Сене и олимпийские скандалы. Самые яркие и курьезные моменты Игр-2024 в Париже
Боксерши-«трансгендеры», заплыв в грязной Сене и олимпийские скандалы.Самые яркие и курьезные моменты Игр-2024 в Париже
13 августа 2024
Snoop Dogg, Леди Гага и речные прогулки под проливным дождем. Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпиады в Париже
Snoop Dogg, Леди Гага и речные прогулки под проливным дождем.Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпиады в Париже
27 июля 2024

Иск был подан против соцсети X, что означает возможность расследования в отношении всех писавших лиц, в том числе скрытых за псевдонимами. «[Экс-президент США Дональд] Трамп написал твит, так что независимо от того, будет ли он назван в нашем иске или нет, он неизбежно будет рассмотрен в рамках судебного преследования», — отметил Буди.

В финальном поединке Олимпиады в Париже Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа алжирке была присуждена единогласным решением судей.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

      Раскрыт гонорар Анны Семенович

      В Госдуме предложили аннулировать регистрацию авто за одно нарушение

      На Западе предупредили Украину о проблемах после атаки на Курскую область

      Группа пленных бойцов ВСУ заявила о желании воевать против Украины. Они отказались от обмена

      Аналитик назвал выгодоприобретателя конфликта на Украине

      Поезд насмерть сбил 74-летнюю россиянку

      ФСБ раскрыла аферу в российской больнице

      В России подорожали ключевые продукты

      Провалившая гендерный тест боксерша подала иск против Маска и Роулинг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше