Провалившая гендерный тест боксерша подала иск против Маска и Роулинг

Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф подала иск против Маска и Роулинг

Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира Иман Хелиф подала иск о кибербуллинге после победы на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает Variety.

Адвокат спортсменки Набиль Буди подтвердил, что жалоба была направлена в центр по борьбе с интернет-ненавистью при парижской прокуратуре. В иске называются имена британской писательницы и создательницы серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг и американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска.

Иск был подан против соцсети X, что означает возможность расследования в отношении всех писавших лиц, в том числе скрытых за псевдонимами. «[Экс-президент США Дональд] Трамп написал твит, так что независимо от того, будет ли он назван в нашем иске или нет, он неизбежно будет рассмотрен в рамках судебного преследования», — отметил Буди.

В финальном поединке Олимпиады в Париже Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа алжирке была присуждена единогласным решением судей.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменка имеет ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет допустил ее к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало критику среди общественности.