Провалившая гендерный тест боксерша выиграла золото Олимпиады-2024

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф выиграла золото Олимпиады-2024

Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира Иман Хелиф выиграла золото Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 66 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном поединке Хелиф сразилась с китаянкой Ян Лю. Победа алжирке была присуждена единогласным решением судей.

Во время турнира Хелиф пожаловалась на травлю. Боксерша попросила людей придерживаться олимпийских принципов и Олимпийской хартии и воздерживаться от оскорбления спортсменов.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также представительницу Тайваня Линь Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Однако Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

