Провалившая гендерный тест боксерша выступила с призывом из-за травли

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф: прошу людей воздержаться от травли

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф выступила с призывом из-за травли. Ее слова приводит Associated Press.

Хелиф обратилась к людям по всему миру и попросила придерживаться олимпийских принципов и Олимпийской хартии и воздерживаться от травли спортсменов. «Потому что это несет последствия, серьезные последствия. Это может уничтожить человека. Уничтожить его мысли, дух и разум. Поэтому я прошу людей воздержаться от травли», — заявила она.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также представительницу Тайваня Линь Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Однако Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

Хелиф дошла до полуфинала в весовой категории до 66 килограммов. Таким образом, она гарантировала себе медаль Игр в Париже. Юйтин также дошла до полуфинала в категории до 57 килограммов. На обеих боксерш во время турнира обрушилась волна критики.