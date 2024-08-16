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00:15, 16 августа 2024Мир

Трамп заявил о способности Харрис разрушить мир

Трамп: Камала Харрис может разрушить весь мир

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Действующий вице-президент США Камала Харрис может разрушить весь мир. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Джерси, выступление политика транслировал телеканал PBS.

«Камала сломала экономику, границу и, честно говоря, весь мир. Она очень разрушительна для всего мира, поскольку часто у мира дела идут так же, как у нас», — сказал Трамп.

Ранее кандидат в президенты США обвинил Харрис в намерении скопировать его экономическую программу. Трамп подчеркнул, что у вице-президента США было три с половиной года, чтобы справиться с инфляцией. Он заявил, что вместо этого Харрис все это время жаловалась на экономические проблемы.

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      Евгений Силаев
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