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20:11, 16 августа 2024Бывший СССР

Украинский главком обсудил с американским генералом критические потребности ВСУ

Главком ВСУ Сырский обсудил с генералом Брауном потребности украинской армии

Фото: Roman Chop / AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном и обсудил критические потребности украинской армии.

«В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности Сил обороны Украины в вооружении и военной технике», — написал главком.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Сырский разочарован операцией по вторжению в Курскую область. «Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — заявил эксперт.

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      Валентин Карант
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