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16:23, 15 августа 2024Мир

На Западе рассказали о разочаровании Сырского вторжением в Курскую область

Британский аналитик Меркурис: Сырский разочарован вторжением в Курскую область
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский разочарован операцией по вторжению в Курскую область. Об этом на своем авторском YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — заявил эксперт, добавив, что предшественник Сырского на посту главкома Валерий Залужный якобы тоже пытался снять с себя ответственность после провалов.

Ранее экс-советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область управляется спецслужбами Запада.

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      Глеб Бажуткин
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