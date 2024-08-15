На Западе рассказали о разочаровании Сырского вторжением в Курскую область

Британский аналитик Меркурис: Сырский разочарован вторжением в Курскую область

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский разочарован операцией по вторжению в Курскую область. Об этом на своем авторском YouTube-канале рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — заявил эксперт, добавив, что предшественник Сырского на посту главкома Валерий Залужный якобы тоже пытался снять с себя ответственность после провалов.

Ранее экс-советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область управляется спецслужбами Запада.