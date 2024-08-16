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09:25, 16 августа 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области повреждена инфраструктура после взрывов

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Днепропетровской области зафиксированы повреждения инфраструктуры после взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем в Telegram-канале.

По его словам, взрывы были слышны в Никополе, Покровской и Марганецкой общинах. Произошел пожар в нежилом здании, повреждена линия электропередач. Также было повреждено коммунальное предприятие. Никто из людей не пострадал.

Ранее в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области рассказали о повреждении инфраструктуры. В результате серии артиллерийских ударов прозвучало более 360 взрывов.

До этого стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры под Херсоном. Какие именно объекты пострадали, не уточняется.

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      Илья Таксюр
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