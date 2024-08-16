В Днепропетровской области повреждена инфраструктура после взрывов

В Днепропетровской области зафиксированы повреждения инфраструктуры после взрывов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем в Telegram-канале.

По его словам, взрывы были слышны в Никополе, Покровской и Марганецкой общинах. Произошел пожар в нежилом здании, повреждена линия электропередач. Также было повреждено коммунальное предприятие. Никто из людей не пострадал.

Ранее в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области рассказали о повреждении инфраструктуры. В результате серии артиллерийских ударов прозвучало более 360 взрывов.

До этого стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры под Херсоном. Какие именно объекты пострадали, не уточняется.