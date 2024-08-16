В подконтрольной ВСУ части Запорожской области рассказали о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров: повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры подверглись ракетным ударам. О повреждении инфраструктуры рассказал в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Как следует из публикации, в результате серии артиллерийских ударов в области было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Всего, по словам назначенного Киевом чиновника, в подконтрольной его ОВА части прозвучало более 360 взрывов.

О том, какие именно объекты были повреждены и где, не уточняется.

В ночь на 16 августа о громких взрывах сообщили в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе произошло несколько хлопков.