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08:44, 16 августа 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области рассказали о повреждении инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров: повреждены объекты инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области несколько объектов инфраструктуры подверглись ракетным ударам. О повреждении инфраструктуры рассказал в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Как следует из публикации, в результате серии артиллерийских ударов в области было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Всего, по словам назначенного Киевом чиновника, в подконтрольной его ОВА части прозвучало более 360 взрывов.

О том, какие именно объекты были повреждены и где, не уточняется.

В ночь на 16 августа о громких взрывах сообщили в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе произошло несколько хлопков.

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      Глеб Палехов
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