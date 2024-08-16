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02:00, 16 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Харькове:
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: РИА Новости

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Пребывайте в укрытиях!» — написал он. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее в Киева была объявлена воздушная тревога.

Ранее в одном из кафе Киева взорвалась граната. Кличко сообщил, что взрыв произошел на улице Рейтарской. В результате срабатывания учебной гранаты случилось задымление помещения.

10 августа в нескольких городах Украины произошли взрывы. Звук взрыва был слышен в Сумах, после этого серия взрывов раздалась в Харькове, предположительно, за пределами города.

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      Марина Совина
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