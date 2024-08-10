На Украине сообщили о взрывах в нескольких городах

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Сумах и Харькове

В нескольких городах Украины произошли взрывы, об этом сообщило издание «Общественное». Как уточнили корреспонденты, звук взрыва был слышен в Сумах.

После этого серия взрывов раздалась в Харькове, предположительно, за пределами города. Другая информация не приводится.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Накануне в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Днем ранее в городе раздались три серии взрывов в течение 20 минут.

