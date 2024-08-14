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21:29, 14 августа 2024Бывший СССР

Кличко заявил о взрыве в кафе в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил, что в одном из кафе города взорвалась граната

Фото: Sven Verweij / Unsplash

В одном из кафе Киева взорвалась граната, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Он добавил, что взрыв произошел на улице Рейтарской. В результате срабатывания учебной гранаты случилось задымление помещения. «Потерпевших и разрушений нет», — уточнил Кличко.

Ранее в нескольких городах Украины произошли взрывы. Звук взрыва был слышен в Сумах, после этого серия взрывов раздалась в Харькове, предположительно, за пределами города.

До этого момент мощного удара ракеты в Броварах Киевской области попал на видео. Отмечается, что при ударе была использована российская ракета «Искандер-М» или корейская KN-23.

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      Маргарита Пименова
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