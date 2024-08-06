Момент мощного удара ракеты в Киевской области попал на видео

Опубликовано видео мощного удара ракеты по цели в Броварах в Киевской области

В сети появилось видео предположительного момента прилета баллистической ракеты по цели в Броварах Киевской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Отмечается, что при ударе была использована российская ракета «Искандер-М» или корейская KN-23. По данным Shot, атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».

Вечером 5 августа украинские СМИ сообщили, что в Киеве прогремело несколько взрывов.

В ночь на 1 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по железнодорожным складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белой Церкви и Броварах Киевской области был нанесен удар.