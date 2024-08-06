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01:48, 6 августа 2024Бывший СССР

Момент мощного удара ракеты в Киевской области попал на видео

Опубликовано видео мощного удара ракеты по цели в Броварах в Киевской области
СюжетВзрывы в Киеве:

В сети появилось видео предположительного момента прилета баллистической ракеты по цели в Броварах Киевской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

Отмечается, что при ударе была использована российская ракета «Искандер-М» или корейская KN-23. По данным Shot, атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал».

Вечером 5 августа украинские СМИ сообщили, что в Киеве прогремело несколько взрывов.

В ночь на 1 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по железнодорожным складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белой Церкви и Броварах Киевской области был нанесен удар.

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      Марина Совина
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